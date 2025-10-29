La sfida di un’enoteca immersa tra le nuvole in un borgo fantasma vicino a Reggio Calabria
Apre una nuova enoteca dedicata solo ai sapori e ai vini di Calabria, sperduta tra le nuvole del borgo abbandonato di Pentidattilo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
