La sfida di Trump | Abbiamo l' esercito più forte del mondo

La visita di Donald Trump in Giappone è stata un importante test diplomatico per la neo premier Sanae Takaichi, e la prima donna alla guida del governo del Sol Levante ha giocato tutte le carte per fare asse con il presidente americano. Dalla garanzia che Tokyo spenderà molto di più per la difesa, al sostegno alla candidatura del tycoon al premio Nobel per la Pace, Takaichi ha promesso di inaugurare una nuova «età dell'oro» nelle relazioni tra i due Paesi, definendo Washington un alleato «di altissimo livello». «Tokyo è un alleato Usa ai massimi livelli», le ha fatto eco Trump. I due leader hanno firmato un accordo per rafforzare le forniture di minerali essenziali e terre rare, e in base all'intesa «identificheranno congiuntamente progetti di interesse per colmare le lacune nelle catene di approvvigionamento di minerali essenziali e terre rare».

