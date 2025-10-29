La sfida al bullismo parte da Sezze
Un messaggio contro il bullismo e un invito a fare rete. È quello che parte dal convegno che si è svolto a Sezze dal titolo: "Stop al Bullismo: Scuola e Sport in prima linea" organizzato dal Comune insieme alla garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio. Durante il convegno è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
? GENITORI E INSEGNANTI: PREPARIAMO INSIEME IL FUTURO! La crescita dei ragazzi è una sfida meravigliosa, ma complessa — e comprenderla a fondo è il primo passo per accompagnarli davvero. Per questo nasce “Prefigurare il Futuro”, un ciclo di Vai su Facebook
Bullismo e devianza, l'alleanza per i giovani: la sfida parte da Caserta - Dietro uno schermo o nei corridoi di una scuola, parole e gesti possono trasformarsi in armi che lasciano segni profondi. ilmattino.it scrive