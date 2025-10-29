La serie Netflix sul Mostro di Firenze è la più vista al mondo

L’Italia è in vetta alle classifiche di Netflix. Come rivelano i dati diffusi dalla piattaforma statunitense, Il Mostro di Stefano Sollima che racconta gli efferati omicidi del serial killer di Firenze è la serie non in lingua inglese più vista al mondo sullo streamer. Con 9,6 milioni di visualizzazioni nella settimana del debutto – è disponibile dal 22 ottobre – si è issata in prima posizione nelle classifiche di ben 44 Paesi ed è entrata in Top 10 in 85 territori differenti. Estendendo l’attenzione all’intero catalogo di Netflix, comprendendo dunque anche le produzioni in inglese, Il Mostro è terza, superata soltanto dalla produzione danese The Asset e da Nobody Wants This con Kristen Bell e Adam Brody. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La serie Netflix sul Mostro di Firenze è la più vista al mondo

