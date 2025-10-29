La sentenza sull’ufficiale ucraino è una prova dell’inutilità della riforma Nordio

La Corte d’Appello di Bologna per la seconda volta sentenzia che l’ufficiale ucraino Kuznietsov può essere estradato in Germania, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la precedente decisione: una evidente prova della inutilità della “riformaNordio della magistratura, ma anche un campanello d’allarme per i democratici. Altro che separazione delle carriere per assicurare indipendenza tra Pubblici Ministeri e magistratura giudicante! Qui, ministro Nordio, la vicenda prova una volta di più che l’autonomia nel giudicare non dipende da pretestuose organizzazioni funzionali, ma dalla imparzialità di chi giudica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

