La scuola edile di Bergamo forma sette nuovi operatori per le imprese

L'edizione 2025 del corso " Abc dell'Edilizia Lab " è un percorso formativo innovativo della Scuola Edile di Bergamo, aperto a persone spesso con difficoltà linguistiche eo sociali, come richiedenti asilo o cittadini stranieri in cerca di un'opportunità di inserimento lavorativo. Il corso, della durata di 96 ore, ha integrato la tradizionale formazione da cantiere con l'approccio Language for Work, che unisce la didattica tecnico-pratica all'acquisizione delle competenze linguistiche utili al lavoro. "Abbiamo formato operatori in grado di svolgere le principali attività di supporto in un cantiere come la posa in opera di manufatti semplici in laterizio e l'assemblaggio di casseri – sottolinea Marco Bergamaschi, referente del progetto e responsabile del percorso formativo –.

