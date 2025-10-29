La scuola è vita | a Roma laboratori e percorsi formativi per studenti da tutto il mondo
Quattro giorni di incontri, dialoghi e creatività per un'educazione che unisce le generazioni e guarda al futuro. Dal 27 al 30 ottobre 2025, migliaia di studenti, studentesse e docenti provenienti da tutte le regioni italiane e dai cinque continenti partecipano a "La scuola è vita", un grande evento internazionale che unisce Roma e Città del Vaticano nel segno del Giubileo dell'Educazione.
