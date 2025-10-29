La sconfitta di Alcaraz a Parigi dà un assist a Sinner | se vince torna numero 1 al mondo Gazzetta

Jannik Sinner potrebbe tornare ad essere il numero 1 al mondo se vincesse il Masters 1000 di Parigi. Carlos Alcaraz ha infatti perso al secondo turno contro Norrie ed è stato eliminato. Il Masters 1000 di Parigi può far tornare Sinner numero 1 al mondo. La Gazzetta dello Sport scrive: Parigi toglie, Parigi dà. Jannik Sinner, che inizia oggi contro Zizou Bergs la sua campagna nell’ultimo Masters 1000 della stagione, ha la possibilità di cancellare il cattivo ricordo della finale al Roland Garros persa, tornando al numero 1 la prossima settimana. Una chance che alla vigilia del 1000 francese pareva difficile, quasi remota, se non che Carlos Alcaraz, in completo stato confusionale sul (lentissimo) veloce indoor della Defense Arena, ha perso all’esordio spalancando la porta della rimonta a Jannik. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

