La scomparsa di uno dei giganti della fotografia | Mimmo Jodice

Il 2025 segna un anno di lutto per il mondo della fotografia, con la triste notizia della morte di Mimmo Jodice, uno dei fotografi italiani più influenti e rispettati del panorama internazionale. La sua carriera, lunga e ricca di collaborazioni significative, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della fotografia contemporanea, trasformando la sua arte in uno strumento di indagine profonda del mondo che ci circonda. Nato a Napoli nel 1934, Jodice ha esplorato il mezzo fotografico come pochi altri, combinando una tecnica impeccabile con una capacità unica di cogliere l’essenza dei luoghi, dei soggetti e delle atmosfere. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La scomparsa di uno dei giganti della fotografia: Mimmo Jodice

Argomenti simili trattati di recente

Oggi il cinema italiano perde un grande protagonista, e io perdo un amico speciale. È uscita poco fa la notizia della scomparsa del grande produttore cinematografico Giuseppe Colombo, uomo straordinario che ha lavorato al fianco di giganti come Marcello M Vai su Facebook

È morto Mimmo Jodice, tra i più grandi fotografi del Novecento: “Non so se la bellezza salverà il mondo, per me è balsamo e quiete. Le mie foto sono i miei pensieri” - Si è spento a 91 anni uno dei più importanti fotografi italiani, che seppe raccontare Napoli al di là dei cliché con il suo sguardo unico ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Napoli piange la scomparsa di Mimmo Jodice: addio al leggendario fotografo - Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Napoli e del ministro della Cultura Giu ... Segnala napolitoday.it

Addio a Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani - L'artista diceva di Napoli: "È una città che non finisce mai di morire e di rinascere". Segnala rainews.it