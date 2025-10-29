La scomparsa di uno dei giganti della fotografia | Mimmo Jodice

Il 2025 segna un anno di lutto per il mondo della fotografia, con la triste notizia della morte di Mimmo Jodice, uno dei fotografi italiani più influenti e rispettati del panorama internazionale. La sua carriera, lunga e ricca di collaborazioni significative, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della fotografia contemporanea, trasformando la sua arte in uno strumento di indagine profonda del mondo che ci circonda. Nato a Napoli nel 1934, Jodice ha esplorato il mezzo fotografico come pochi altri, combinando una tecnica impeccabile con una capacità unica di cogliere l’essenza dei luoghi, dei soggetti e delle atmosfere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

