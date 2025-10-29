La sanzione Insulti agli arbitri La Robur paga una multa pesante

La Robur dovrà pagare una multa bella salata: il club bianconero è stato sanzionato di 3200 euro per, così la motivazione ufficiale, "avere i propri sostenitori, per l'intera durata della gara (di domenica contro il Ghiviborgo ndr), rivolto numerose espressioni offensive e intimidatorie all'indirizzo della terna arbitrale, nonché dal 45' al 52' del secondo tempo, lanciato sputi, alcuni dei quali attingevano l'assistente arbitrale su un orecchio e sulle spalle e un sigaro acceso che lo colpiva a una spalla. Al termine della gara, i medesimi lanciavano sputi all'indirizzo della terna e dei calciatori della squadra avversaria.

