La sanità a portata di mano | a Legnano arriva l’infermiere di quartiere controlli e prevenzione
Legnano (Milano), 29 ottobre 2025 – Un infermiere a disposizione dei residenti del quartiere i n prima battuta, ma di tutti i cittadini per esteso, presente una volta alla settimana per i servizi di base: è questa l’ultima novità che il Centro Pertini - Salice del quartiere Mazzafame, già punto di riferimento per un gran numero di servizi del quartiere legnanese, ha deciso di avviare a partire dal mese di novembre attraverso un servizio che verrà ufficialmente lanciato, presente anche la vice sindaco Anna Pavan, il 7 dello stesso mese. Come detto si tratta di un nuovo servizio gratuito con cadenza settimanale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
