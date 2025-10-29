La Samb a caccia della rivincita Palladini prepara sorprese Cambiano uomini e modulo

La Samb cerca la rivincita con l’ Ascoli, nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. Un match atteso dalla tifoseria, dopo la sconfitta per 1-0 rimediata da Eusepi e compagni al Del Duca. Un passo falso che ha lasciato tanto amaro in bocca ai rossoblù che ora puntano ad eliminare i bianconeri. Arriva dopo tre giorni in cui Palladini ha studiato tutte le possibili soluzioni tattiche per presentare questo pomeriggio al Riviera alle ore 15 la migliore formazione. Domenica, però, arriva il Guidonia ed è questa la partita in cui i punti varranno molto soprattutto in considerazione di una classifica che vede i rossoblù con solo quattro punti di vantaggio sulla zona playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

