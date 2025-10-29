La Russia sta vincendo la guerra ibrida in Africa? Il report Ecfr

C’è una storia che circola giorno e notte sui social africani. Racconta di una Russia paladina dell’orgoglio e della sovranità del continente, erede di un passato sovietico filo-liberazione. Un racconto in cui Mosca combatte per liberare l’Africa dal giogo occidentale, mentre l’Europa appare come un vecchio impero che non sa più ascoltare. È un racconto potente, molto. Ed è falso. Il paper “The Bear and the Bot Farm” pubblicato dall’European Council on Foreign Relations, firmato da Will Brown, analizza l’ecosistema della penetrazione russa in Africa: un mosaico di mercenari, disinformazione, accordi opachi e basi portuali che trasformano instabilità e risentimento post-coloniale in strumenti geopolitici. 🔗 Leggi su Formiche.net

