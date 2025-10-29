La Russa e la separazione | Forse non valeva la candela

Cms.ilmanifesto.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma della giustizia arriva in senato per la sua seconda lettura, domani a mezzogiorno verrà approvata una volta per tutte. Ma se le opposizioni al massimo proveranno a fare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

russa separazione forse valevaI dubbi di La Russa. "La separazione delle carriere? Forse il gioco non valeva la candela" - Il presidente del Senato alla buvette mentre sul tema è in corso la discussione in aula. huffingtonpost.it scrive

russa separazione forse valevaSeparazione delle carriere, la destra cerca testimonial contro Gratteri. L’idea è Antonio Di Pietro - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Separazione delle carriere, la destra cerca testimonial contro Gratteri. Segnala ilfattoquotidiano.it

