La Russa a Elly | Non si parla male dell’Italia all’estero dicendo bugie

È un fiume in piena Ignazio La Russa che dai microfoni de l’Italia chiamò, la radio dei gruppi parlamentari di FdI, affronta i temi più caldi dell’agenda politica e gli scenari internazionali. Poi non si sottrae al gioco ‘chi butti giù dalla torre” con l’ironia che non manca al presidente del Senato.”In Medio Oriente – dice – c’è un importante spiraglio di pace. Una bella prospettiva concreta anche se non del tutto realizzata. perché chi rema contro una pace duratura c’è e si vede. A partire da Hamas che questa volta non può addossare a Israele le colpe dei morti palestinesi, perché li ammazza lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Russa a Elly: “Non si parla male dell’Italia all’estero dicendo bugie”

Leggi anche questi approfondimenti

Il 12° premio Friuli Storia è stato assegnato ieri a Udine alla storica e dissidente russa Irina Scherbakova, co-fondatrice dell'Associazione russa Memorial, Premio Nobel per la Pace nel 2022. IL VIDEO Vai su Facebook

Renzi: «Albania, La Russa parla di deterrenza ma c'è il +40% di sbarchi» - "Abbiamo a che fare con una destra che manda 500 carabinieri poliziotti e finanziari in Albania salvo poi rendersi conto che il numero di migranti irregolari in un anno è aumentato del 40%. Riporta ilmessaggero.it

Renzi: Albania, La Russa parla di deterrenza ma c'è il +40% di sbarchi - "Abbiamo a che fare con una destra che manda 500 carabinieri poliziotti e finanziari in Albania salvo poi rendersi conto che il numero di migranti irregolari in un anno è ... Da notizie.tiscali.it

Bene Pier Silvio in politica e male la lista Zaia, dice La Russa - Alla cerimonia del Ventaglio il presidente del Senato si dilunga sulle carceri ma parla anche della legge elettorale e delle beghe sotterranee al centrodestra sui nomi per le regionali Palazzo Madama, ... Segnala ilfoglio.it