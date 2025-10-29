La Ruota della Fortuna la concorrente fa impazzire Gerry Scotti Sul finale cambia tutto

La puntata del 29 ottobre de La Ruota della Fortuna ci regala grandi emozioni con un Gerry Scotti padrone di casa perfetto e Samira Lui come sempre attenta alle sorti dei concorrenti, fra risate e lacrime. La Ruota della Fortuna, Carmen nuova Campionessa. Colpi di scena e momenti di suspence a La Ruota della Fortuna. Nella puntata del 29 ottobre infatti Gerry Scotti ha incoronato una nuova campionessa. Si tratta di Carmen che, accompagnata dal marito in studio, ha regalato una partita appassionante e unica. Al penultimo gioco infatti Carmen, proprio quando stava per vincere, si è lasciata sfuggire la possibilità di dare la soluzione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la concorrente fa “impazzire” Gerry Scotti. Sul finale cambia tutto

