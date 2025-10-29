La Ruota della Fortuna la concorrente fa impazzire Gerry Scotti Sul finale cambia tutto

Dilei.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata del 29 ottobre de La Ruota della Fortuna ci regala grandi emozioni con un Gerry Scotti padrone di casa perfetto e Samira Lui come sempre attenta alle sorti dei concorrenti, fra risate e lacrime. La Ruota della Fortuna, Carmen nuova Campionessa. Colpi di scena e momenti di suspence a La Ruota della Fortuna. Nella puntata del 29 ottobre infatti Gerry Scotti ha incoronato una nuova campionessa. Si tratta di Carmen che, accompagnata dal marito in studio, ha regalato una partita appassionante e unica. Al penultimo gioco infatti Carmen, proprio quando stava per vincere, si è lasciata sfuggire la possibilità di dare la soluzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota della fortuna la concorrente fa impazzire gerry scotti sul finale cambia tutto

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la concorrente fa “impazzire” Gerry Scotti. Sul finale cambia tutto

Argomenti simili trattati di recente

ruota fortuna concorrente faLa Ruota della Fortuna, la concorrente fa “impazzire” Gerry Scotti. Sul finale cambia tutto - La puntata del 29 ottobre de La Ruota della Fortuna ci regala grandi emozioni con un Gerry Scotti padrone di ... Secondo dilei.it

ruota fortuna concorrente faLa ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Marina da Lecce e quanto ha vinto stasera 28 ottobre? - La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Marina da Lecce e quanto ha vinto stasera 28 ottobre? Lo riporta tag24.it

ruota fortuna concorrente faLa Ruota della Fortuna, Gerry Scotti prova a ingannare la concorrente, ma qualcosa va storto - Nella nuova puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti prova a ingannare la concorrente, ma sbaglia e qualcosa va storto ... Secondo dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ruota Fortuna Concorrente Fa