Gerry Scotti sta riscuotendo un grande successo, nel pre-serale di Canale 5, con lo show La Ruota della Fortuna, che è riuscito a erodere ascolti al rivale Rai, Affari Tuoi, con al comando Stefano De Martino. La puntata del 28 ottobre 2025, ancora una volta, ha intrattenuto il pubblico da casa con dei rebus di parole interessanti e con una sfida all’ultimo colpo che ha determinato il cambio di campione. Simone, infatti, vincitore in carica, ha lasciato il posto a Marina, originaria di Lecce, che è riuscita a portare a casa un bottino di 10.000 euro. Gerry Scotti, la frecciatina ironica a Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry lancia una stoccata a Malgioglio: “Perché non è rimasto là?”