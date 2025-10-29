La Roma vince e va in testa col Napoli | il centrosud in fuga La Juve senza Tudor sputa l’anima prima non succedeva

La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud va in fuga. La Juve senza Tudor sputa l’anima (prima non succedeva) Mercoledì di campionato. La Roma batte il Parma 2-1 e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Per la Roma reti di Hermoso e Dovbyk. Napoli e Roma in testa con 21 punti ed è fuga. Il Milan è terzo con 18 e l’Inter – se dovesse battere la Fiorentina – andrebbe a 18. La strana coppia sta diventando sempre meno strana, perché ormai tutti si stanno abituando al campionato guidato dal centrosud. Il prossimo turno prevede Napoli-Como e Milan-Roma. È stata anche la serata di Juventus-Udinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

