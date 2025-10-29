La Roma vince e blinda il primo posto in classifica col Napoli | Gasperini sorride per il gol di Dovbyk

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma non sbaglia contro il Parma e si prende altri tre punti che consentono alla squadra di Gasperini di consolidare la prima posizione in classifica insieme al Napoli. All'Olimpico finisce 2-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

roma vince blinda primoLa Roma vince e blinda il primo posto in classifica col Napoli: Gasperini sorride per il gol di Dovbyk - La Roma non sbaglia contro il Parma e si prende altri tre punti che consentono alla squadra di Gasperini di consolidare la prima posizione in classifica ... Lo riporta fanpage.it

roma vince blinda primoDybala fa volare la Roma al primo posto in classifica: vince contro il Sassuolo e aggancia il Napoli - La Roma vince in casa del Sassuolo grazie al gol segnato da Dybala nel primo tempo: il tiro al volo dell'argentino basta ai giallorossi per agganciare ... Da fanpage.it

roma vince blinda primoLa Roma passa a Sassuolo con un lampo di Dybala: i giallorossi raggiungono il Napoli in vetta - La squadra di Gasperini si porta a 18 punti in classifica, al primo posto in coabitazione coi campioni d'Italia ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Vince Blinda Primo