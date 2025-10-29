La Roma vince e blinda il primo posto in classifica col Napoli | Gasperini sorride per il gol di Dovbyk
La Roma non sbaglia contro il Parma e si prende altri tre punti che consentono alla squadra di Gasperini di consolidare la prima posizione in classifica insieme al Napoli. All'Olimpico finisce 2-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
DYBALA TRASCINA LA ROMA La Roma vince sul campo del Sassuolo con un gol di Paulo Dybala al 16', firmando la vittoria per 1-0. I giallorossi approfittano del passo falso del Milan e tornano in vetta alla classifica, a pari punti con il Napoli. #Corrier Vai su Facebook
La festa giallorossa a Reggio Emilia La Roma vince ed è in vetta insieme al Napoli #SassuoloRoma #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
La Roma vince e blinda il primo posto in classifica col Napoli: Gasperini sorride per il gol di Dovbyk - La Roma non sbaglia contro il Parma e si prende altri tre punti che consentono alla squadra di Gasperini di consolidare la prima posizione in classifica ... Lo riporta fanpage.it
Dybala fa volare la Roma al primo posto in classifica: vince contro il Sassuolo e aggancia il Napoli - La Roma vince in casa del Sassuolo grazie al gol segnato da Dybala nel primo tempo: il tiro al volo dell'argentino basta ai giallorossi per agganciare ... Da fanpage.it
La Roma passa a Sassuolo con un lampo di Dybala: i giallorossi raggiungono il Napoli in vetta - La squadra di Gasperini si porta a 18 punti in classifica, al primo posto in coabitazione coi campioni d'Italia ... Segnala msn.com