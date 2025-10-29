La Roma stende il Parma 2-1 e raggiunge il Napoli

La Roma all'Olimpico contro il Parma, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Primo tempo equilibrato e senza grandi emozioni. L'unico sussulto arriva al 39' quando viene annullato un gol di Soulé per fuorigioco di Celik. Più vivace la ripresa. I giallorossi passano il vantaggio al 63' con un colpo di testa di Mario Hermoso, sugli sviluppi di un corner. Al 79' si riscatta doopo tante critiche Artem Dovbyk che trova il raddoppio con una bella girata in area. A nulla vale il gol della bandiera siglato da Alessandro Circati, prima rete dei ducali fuori casa in campionato. La partita. Pronti via e si fa male Ferguson, dopo appena due minuti, per uno scontro Ordonez.

