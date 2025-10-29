La Roma piega il Parma e festeggia | 2-1 e vetta della Serie A

All'Olimpico segnano Hermoso e Dovbyk, nel finale la rete di Circati. ROMA - La Roma risponde immediatamente al Napoli, torna alla vittoria in casa dopo un mese e riaggancia i partenopei in vetta alla classifica della Serie A. I giallorossi si impongono per 2-1 contro il Parma, vincendo la seconda p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Roma piega il Parma e festeggia: 2-1 e vetta della Serie A

