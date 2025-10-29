La Roma batte 2-1 il Parma e torna in vetta alla classifica

29 ott 2025

AGI - La Roma torna a vincere dopo un mese in casa e aggancia il Napoli in vetta. In gol lo spagnolo Hermos e l'ucraino . 🔗 Leggi su Agi.it

la roma batte 2 1 il parma e torna in vetta alla classifica

© Agi.it - La Roma batte 2-1 il Parma e torna in vetta alla classifica

