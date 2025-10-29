La rivoluzione della Power Skirt | quando la gonna diventa simbolo di potere

Life&People.it La moda ha sempre saputo interpretare i cambiamenti della società meglio di qualunque altro linguaggio e ogni epoca ha avuto il suo capo manifesto. Se i pantaloni hanno rappresentato l’unica uniforme accettata nel workwear femminile, un’estetica di rottura sta prendendo finalmente piede con il ritorno della Power Skirt; si tratta di un ritorno carico di significato in cui la gonna si afferma come strumento di autorità e auto-affermazione, capace di sostituire il pantalone nell’immaginario del power dressing femminile. Dopo decenni in cui l’uniforme del successo era costruita su linee maschili, il nuovo potere si misura in metri di tessuto, in tagli sartoriali e movimento controllato. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

