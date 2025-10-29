la rivolta della gioia si gioca fra vangeli e vittime

Esultiamo. Qualcuno ha deciso di riportare il Cristo al centro della guerra, al centro della storia, al centro del teatro. Si è svolta a Milano l’anteprima mondiale di La rivolta della gioia ( nella foto di Alessandro Uttaro) di Cristian Ceresoli, che ha scritto e dirige un lavoro rimasto in gestazione per 17 anni e che oggi assume una coincidenza scioccante con l’attuale. La storia è una e centomila, si svolge in Terra Santa, tra Betlemme, la Galilea, Gerusalemme, il format è quello del musical. Ci aveva già provato Andrew Lloyd Webber, è vero. In questo caso tuttavia non si tratta di Gesù superstar, ma di bambini e soldati, nero e gioia, appunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

