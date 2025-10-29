La rivalità tra Totti e Luciano finisce a tarallucci e amaro

Due uomini si guardano in cagnesco in un panorama urbano desertico. Il clima è da Far West anche se siamo al Laurentino 38, periferia così così di Roma. Uno getta la giacca per terra con fare bellicoso. Si avvicinano. C’è aria di rissa, di sparatoria, la gente dintorno chiude le finestre. Poi uno dei due dice: «Mo’ parliamo». E i due finiscono a bere un amaro in un barsaloon. È lo spot dell’Amaro Montenegro, da lunedì in circolazione sulle migliori televisioni (e anche sulle peggiori), che riunisce i due nemici più nemici della storia recente del calcio italiano: Francesco Totti, di professione mito della tifoseria della Roma, e Luciano Spalletti, allenatore della squadra giallorossa nelle ultime stagioni del numero 10, che quel mito mostrò di non rispettarlo, almeno secondo Totti e il suo entourage (ovverò una città intera). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La rivalità tra Totti e Luciano finisce a tarallucci e amaro

