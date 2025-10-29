La risposta di Salis al ducetto magiaro Orban

«Per l’ennesima volta, il ducetto magiaro dà prova di disconoscere i principi fondamentali di una vera democrazia». Lo ha scritto sui social Ilaria Salis, puntando il dito contro Viktor Orban che attaccata di nuovo l’eurodeputata nel corso di un’intervista concessa a Nicola Porro. «Non spetta al potere politico condannare un imputato – tantomeno un avversario – al carcere: questo può essere solo il compito di un giudice imparziale e indipendente, figura, in effetti, ben rara in una ‘democrazia illiberale’». Per l’ennesima volta, il ducetto magiaro dà prova di disconoscere i principi fondamentali di una vera democrazia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La risposta di Salis al «ducetto magiaro» Orban

