La riqualificazione del campo da bocce del parco 2 Giugno | sì anche alla nuova copertura
La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di riqualificazione del bocciodromo esistente all’interno di parco Due Giugno e di realizzazione della copertura impermeabile. L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Baritoday.it
