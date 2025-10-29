La rinascita di Norcia riapre la Basilica di San Benedetto | Ritroviamo la storia

Norcia, 29 ottobre 2025 – “Ritrovare San Benedetto vuol dire ritrovare la storia”. Sono le parole dell’ arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, alla vigilia della riapertura dopo il restauro della basilica di San Benedetto, crollata nel 2016 a causa del sisma che mise in ginocchio tutto il centro Italia. IMMAGINI NORCIA BASILICA SAN BENEDETTO “Sarà un momento importante per la città di Norcia, per l’intera diocesi, - afferma l’Arcivescovo - ma anche per l’Europa. Ritroviamo un messaggio attuale e sempre vivo, non si tratta semplicemente di riaprire un monumento, si tratta di riscoprire il messaggio che San Benedetto ha dato ai suoi contemporanei e che continua a dare anche alla gente di oggi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

