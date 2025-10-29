la rinascita dei tesori storici palazzo ducale sotto i ferri via ai lavori per il primo lotto

La storia e la bellezza hanno bisogno di risorse e lavori per continuare a splendere e oggi, dopo tanti anni di attesa, ci sono cantieri aperti e altri in fase di arrivo che promettono di dare nuova luce ai due principali simboli della città: Palazzo Ducale in piazza Aranci e il Castello Malaspina. Due diversi interventi, due storie differenti ma la consapevolezza che qualcosa si muove con la speranza di vedere risultati importanti nel giro di un anno al massimo. Palazzo Ducale, grande malato, potrà tornare a respirare senza il ‘polmone d’acciaio’ delle transenne che lo circondano da tanto tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

