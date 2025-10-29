La rinascita dei tesori storici Palazzo Ducale sotto i ferri Via ai lavori per il primo lotto
La storia e la bellezza hanno bisogno di risorse e lavori per continuare a splendere e oggi, dopo tanti anni di attesa, ci sono cantieri aperti e altri in fase di arrivo che promettono di dare nuova luce ai due principali simboli della città: Palazzo Ducale in piazza Aranci e il Castello Malaspina. Due diversi interventi, due storie differenti ma la consapevolezza che qualcosa si muove con la speranza di vedere risultati importanti nel giro di un anno al massimo. Palazzo Ducale, grande malato, potrà tornare a respirare senza il ‘polmone d’acciaio’ delle transenne che lo circondano da tanto tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La Presentazione del libro” I Cammini della Rinascita – Tesori nascosti dell’Appennino centrale di Chiara Giacobelli” - X Vai su X
Torna la mostra “Fra tante rovine il futuro. La rinascita di Milano dopo la Liberazione”! L’esposizione riaprirà i battenti nel pomeriggio di sabato 25 ottobre con un approfondimento dal titolo “Tesori e misteri a Dongo”. Quale fu la destinazione del "tesoro - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita dei tesori storici. Palazzo Ducale “sotto i ferri”. Via ai lavori per il primo lotto - Opere sul lato di via Guidoni per circa 579mila euro da concludere a dicembre del prossimo anno. Da lanazione.it
Lecce, in vendita gli ultimi palazzi storici: un tesoro da 25 milioni - I palazzi storici rappresentano uno dei tesori ancora custoditi dalla città di Lecce. Riporta quotidianodipuglia.it
Restituzioni, viaggio nei tesori d'arte restaurati - Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo presentano la grande mostra ‘Restituzioni 2025’ che apre al pubblico a Palazzo Esposizioni Roma dal 28 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e che espone le opere ... Segnala ansa.it