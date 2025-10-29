La riforma convertita in legge rivoluziona l' esame finale delle superiori dal 2026 | oltre al nome storico altre nuove modifiche Ma la riforma non convince tutti
P er generazioni di italiani, è sempre stata la “Maturità” e, nonostante l’ufficialità l’avesse declassata a “esame di Stato” dopo la riforma del 1999, quel nome evocativo di un passaggio cruciale è rimasto nel cuore di tutti, compresi i più giovani. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, probabilmente era uno dei tanti affezionati a quel nome, perché nella riforma da lui molto voluta, ha deciso di tornare all’antico: il rito di passaggio più temuto e atteso dagli studenti italiani cambia volto ancora una volta e dal 2026, su ogni diploma e documento ufficiale, campeggerà nuovamente la parola Maturità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
