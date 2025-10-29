Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
JPMorgan, pronti 1.500 miliardi da investire nei settori strategici della sicurezza Usa it.insideover.com
Dalla gonna stravagante a quella di pelle, dal tailleur spezzato ai pantaloni slim amica.it
Scoperta frode da cinque milioni. Incentivi indebiti per energia pulita. Sequestrati conti correnti e terreni ilgiorno.it
Evade dai domiciliari e si schianta. Il giudice: "Riportatelo in carcere" ilrestodelcarlino.it
Coccolia alza la voce: "Ronco, lavori non fatti" ilrestodelcarlino.it
Percorsi culturali e degustazioni con "Tourgustando" ilrestodelcarlino.it
Oroscopo del Giorno per un Uomo – Mercoledì 29 Ottobre 2025.
Mercoledì 29 ottobre porta con sé un cielo dinamico e stimolante per noi uomini: Mercurio in Sagitt... ► mondou.it
Sulla questione salariale il problema è la contrattazione, non il fiscal drag. Appunti per Landini
Una delle idee centrali di Ezio Tarantelli, l’economista ucciso quarant’anni fa dalle Brigate rosse... ► ilfoglio.it
Accensione riscaldamento Roma 2025: date, orari e regole
Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi delle temperature, a Roma torna l’attenzione sulle regole ... ► funweek.it
Il libro bianco della Nobel . Han Kang
La sua è una prosa narrativa che gioca con la leggerezza della poesia, leggerezza che non svanisce ... ► ilgiorno.it
Atalanta–Milan, dai video gol al tribunale dei social: Leão e Nkunku nel mirino, spunta il “chiamatelo Balotelli”
I clip dei gol fanno in fretta il giro della rete, ma stavolta la partita nella partita è quella su... ► sport.periodicodaily
Badia del vento, la Regione:: "Siamo pronti al ricorso al Tar per fermare le pale eoliche"
La Regione "è pronta" alla battaglia legale per fermare le maxi pale eoliche. "Saremo al fianco del ... ► ilrestodelcarlino.it
Cambio al vertice in Questura. Ivo Morelli prende il comando
Cambio della guardia in piazzale Bornaccini. Dal prossimo 3 novembre, la Questura di Rimini sarà gu... ► ilrestodelcarlino.it
Mamme e nonne inviano il dossier dei comitati
Mamme e nonne fanno parte da anni di comitati e associazioni mobilitati a tutela dell’ambiente e co... ► ilgiorno.it
Il grosso guaio di Silvia Salis, con il tabù termovalorizzatore
Ormai tutti ma proprio tutti hanno capito che riciclare il 100% dei rifiuti urbani è impossibile per... ► ilfoglio.it
Torna "Tourgustando", l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune in co... ► ilrestodelcarlino.it
Febbre Mamdani. Il giovane candidato sindaco di NY, socialista e pop, visto da Pd, IV e Azione
Tutti pazzi per il candidato sindaco di New York Zohran Mamdani, il trentaquattrenne musulmano e soc... ► ilfoglio.it
Ecco il nuovo volto della piazza. Alberi, spazio eventi e socialità. Il progetto da un milione e mezzo
Ci sarà un filare di alberi che riprenderà il tracciato della vecchia via Roma, con aiuole e panchi... ► ilgiorno.it
Fiano ci spiega cosa avrebbe voluto dire ai ragazzi fascisti che gli hanno impedito di parlare
Mi hanno impedito di parlare. Hanno deciso che rientravo in una categoria umana, politica e cultura... ► ilfoglio.it
L’Hotel Gallery si prepara a riaprire le porte
Dopo anni di chiusura, l’ex seminario che ospita l’Hotel Gallery si prepara a riaprire i battenti. ... ► ilrestodelcarlino.it
’Poesie da quaggiù’, il premio. La III M del Taddia è terza
Sabato corso si è tenuta la cerimonia di premiazione del premio di poesia ’Francesco Suffritti, poe... ► ilrestodelcarlino.it
Suárez Iglesias trionfano al RallyRACC e conquistano il S CER
Il duo asturiano domina con intelligenza la gara catalana e si laurea campione del Súper Campeonato ... ► tuttorally.news
Ancora bombe su Gaza: Netanyahu vuole la guerra
Dopo uno scontro a fuoco a Rafah Netanyahu ordina un "potente bombardamento". Tregua instabile nono... ► fanpage.it
“Due tre anni” di sostegno all’Ucraina. La richiesta di Zelensky all’Ue
Volodymyr Zelensky ieri ha chiesto ai suoi alleati europei di impegnarsi a sostenere finanziariament... ► ilfoglio.it
MotoGP, Toprak Razgatlioglu ha già vinto una scommessa rischiosa in Superbike. Saprà fare altrettanto nel Motomondiale?
Se vi siete persi i festeggiamenti che hanno visto protagonista Toprak Razgatlioglu ad Alanya, la s... ► oasport.it
Atlético Mineiro in finale di Copa Sudamericana: un capolavoro di Hulk chiude il 3–1 sull’Independiente del Valle
L’Atlético Mineiro vola in finale di Copa Sudamericana piegando l’Independiente del Valle 3–1 nel ... ► sport.periodicodaily
Ok al decreto sicurezza sul lavoro. Borse di studio ai figli delle vittime
Borse di studio per gli orfani di vittime di incidenti sul lavoro fino a 7mila euro, adozione del b... ► quotidiano.net
Maxi frode sugli impianti fotovoltaici. False autorizzazioni per avere fondi
Per ottenere maggiori fondi dall’ente nazionale preposto avevano richiesto a Comune di Falerone tre... ► ilrestodelcarlino.it
Elezioni dei comitati di quartiere: "Risorsa per la crescita della città"
"Su 9.932 aventi diritto al voto, si sono recate ai seggi 629 persone, con una partecipazione del 6,... ► ilrestodelcarlino.it
Viaggio tra primo e secondo ’900: "La natura del segno nelle Marche"
Nella chiesa della Misericordia di San Severino, da dopodomani al 30 novembre 2025, prende forma un... ► ilrestodelcarlino.it
L'editoriale di Simone Marchetti: Fare luce nel caos
In questo numero proviamo a restituirvi la moltitudine del presente con un punto di vista speciale e... ► vanityfair.it
Cala il sipario su ’Visioni del futuro’: "Il cinema di qualità sa far riflettere"
Si è chiusa positivamente la rassegna cinematografica ’Visioni del futuro’, progetto ideato dallo s... ► ilrestodelcarlino.it
Il Napoli si porta a tre punti di vantaggio in Serie A dopo la vittoria del Lecce
2025-10-29 00:07:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101... ► justcalcio.com
Morta nel sonno a Treviso la 18enne Chiara Zardo, si indaga per "conseguenza di altro reato"
È la morte come conseguenza di altro reato l’ipotesi sulla quale indaga la Procura della Repubblica ... ► gazzettadelsud.it
Diritti, sapori, volontariato. Sul Palco Eventi il meglio del “Made in Bergamo“
Divertimento e curiosità, sì. Ma anche dibattiti concreti. E affari. La Fiera Campionaria è occasi... ► ilgiorno.it
"Ospedale, lavoro insostenibile per le pulizie"
Le segreterie di Filcams-Cgil Ancona, Fisascat-Cisl Marche e Uiltrasporti Marche denunciano da tempo... ► ilrestodelcarlino.it
Settima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna cade a Kaunas, Milano si arrende al Barcellona
La settima giornata basket Eurolega 2025/2026 si rivela amara per le due italiane : la Virtus viene... ► sport.periodicodaily
"Il Birraio di Preston", antologia dell’opera con cast internazionale
Al Ridotto del Teatro delle Muse stasera (ore 20.30) si potrà ascoltare un’antologia dall’opera ‘Il ... ► ilrestodelcarlino.it
L’appello dei banchieri: "Il risparmio per la ripresa. Servirà un fisco amico"
Diplomatico ma incisivo. Alla 101ª Giornata mondiale del risparmio, il presidente dell’Abi, Antonio... ► quotidiano.net
Atalanta Milan finisce 1 1: Lookman torna al gol, Ricci illude i rossoneri
Atalanta-Milan 1-1 Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (26' st Djimsiti); Zapp... ► gazzettadelsud.it
Juventus Udinese, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni
Juventus-Udinese si gioca oggi alle 18:30 al JStadium. E' la prima partita bianconera dopo l'esoner... ► fanpage.it
Svuotato il bancomat. Esplosivo nello sportello. Va a segno il colpo di quattro incappucciati
PIEVE PORTO MORONE (Pavia) Questa volta sono riusciti a portare via tutti i soldi della cassa. Qua... ► ilgiorno.it
JPMorgan come Cassa Depositi e Prestiti? Su un dossier, sì. Cosa ha in comune, da poco, la prima b... ► it.insideover.com
Il Globalista: Javier Milei vince ancora «dollarizzando» la politica
Perché il presidente argentino non ha molto da festeggiare dopo la vittoria storica alle elezioni le... ► vanityfair.it
Uccide la compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda: si era tolto il braccialetto elettronico. Accusato anche di aver abusato della cognata
Fermo di polizia giudiziaria per Douglas Reis Pedroso, cittadino brasiliano di 41 anni, che ha uccis... ► gazzettadelsud.it
La realidad
All’inizio c’è il progetto, assurdo e un po’ naïf di portare dei libri al subcomandante Marcos, il ... ► ilfoglio.it
Furti e rapine: due arresti e una denuncia
Caccia al ladro! Non è il titolo del famoso film diretto da Alfred Hitchcock, ma quanto stanno face... ► ilrestodelcarlino.it
L’ex scuola diventa spazio inclusivo
La vecchia scuola materna, poi elementare, di Spontricciolo si trasforma in abitazione per nove pers... ► ilrestodelcarlino.it
Warriors e Clippers, esperienza contro il tempo: perché puntano ancora sui veterani
A Ovest, Golden State Warriors e LA Clippers iniziano la stagione con un assunto semplice: l’esperi... ► sport.periodicodaily
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus scopriamo con l’esperto quali sono i fattori di rischio per le donne e com’è possibile prevenire a partire dagli stili di vita
L’ictus cerebrale è un’emergenza sanitaria cosiddetta “tempo-dipendente”: ogni minuto conta per lim... ► iodonna.it
Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre [Speciale Bando]
Sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al recl... ► orizzontescuola.it
Riccardo e la malattia rara: “Le sue emozioni prendono colore in un libro”
Ci sono libri più speciali degli altri perché riescono ad arrivare dritti al cuore. Con una semplic... ► bergamonews.it
“Marinai con gli occhi a stella“. Giovani a bordo di Nave Italia
Sono sbarcati dalla Nave Italia con un bagaglio pieno di insegnamenti e ricordi, dopo cinque giorn... ► lanazione.it
"Caccia all’affare" arriva al centro fiere
Spazio a "Caccia all’affare", sabato e domenica al centro fiere di Villa Potenza: il mercatino al c... ► ilrestodelcarlino.it
Qual è la scarpa che non può mancare nel guardaroba dell’autunno 2025? Senza dubbio quella capace d... ► amica.it
Testi in regalo alla Pediatria. Iniziativa delle librerie Giunti
Nuovi libri arricchiranno gli scaffali dell’angolo lettura nel reparto di pediatria dell’Ospedale S... ► ilrestodelcarlino.it
Posteggio Atm, Olimpiadi in vista. Stop al degrado: scatta il restyling
Parcheggio Atm: degrado, sbarra di uscita sfondata, accesso a tutti e montagne di spazzatura. Ora ... ► ilgiorno.it
La cintura per fermare l’emorragia. Carabiniere salva un giovane
Sono trascorsi tredici giorni da quando l’appuntato Pasqualino Gaetani, in servizio alla caserma de... ► ilrestodelcarlino.it
Heat in versione turbo: 144 117 agli Hornets, Jaquez Jr. guida l’assalto
Serata di fuoco al Kaseya Center: Miami travolge Charlotte 144-117 con attacco scintillante, panchi... ► sport.periodicodaily
I valori di Borsa italiana e spread oggi 29 ottobre 2025
Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund decennali tedesch... ► lettera43.it
Medioriente: media, salgono a 63 i morti a Gaza in raid Israele
Milano, 29 ott. (LaPresse) – Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera Arabic che l’esercito israe... ► lapresse.it
La Giustizia civile in Lombardia. Fascicoli smaltiti, Monza è terza
Il tribunale di Monza terzo in Lombardia per il calo delle cause civili pendenti. Il dato emerge ... ► ilgiorno.it
Perché Troll Hunter è il miglior mockumentary del XXI secolo, con uno straordinario mix di fantasia, mito ed horror
Il 29 ottobre del 2010 usciva nelle sale il film di André Øvredal, un piccola meraviglia cinematogra... ► wired.it
Casa di riposo, al via i lavori per 320mila euro
Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell’immobile di via Un... ► ilrestodelcarlino.it
E tre, ecco il progetto coi martinetti idraulici
Il terzo progetto dell’architetto Massimo Buratti e il designer Adriano Pepe, in alternativa al pro... ► ilrestodelcarlino.it
Tra università e lavoro. Il campus di orientamento
Pomeriggio di scoperta delle possibilità future ieri nel complesso scolastico Mosè Bianchi/Frisi/He... ► ilgiorno.it
Fondazione Carisbo. Investiti 12 milioni anche per il 2026: "Uno scudo per i fragili"
"È un passaggio importante nella vita della Fondazione, che testimonia la continuità di una scelta ... ► ilrestodelcarlino.it
Monte Cucco, soccorso spettacolare: deltaplanista bloccato su un albero recuperato dai Vigili del Fuoco
Si è concluso intorno alle 21:00 di martedì, con esito positivo, l’intervento di recupero di un del... ► laprimapagina.it