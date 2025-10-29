Una rete che corre veloce come le Olimpiadi. È quella che collegherà Milano alla Valtellina in vista dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, un’infrastruttura in fibra ottica di nuova generazione lunga circa 900 chilometri, pensata per garantire connessioni stabili e sicure ai presidi sanitari e di sicurezza durante l’evento e destinata a restare come patrimonio permanente del territorio. L’accordo operativo, presentato ieri a Palazzo Isimbardi a Milano, coinvolge Open Fiber, Città metropolitana, la Polizia di Stato, l’Ospedale Niguarda, in una sinergia pubblico-privata che punta a potenziare la rete metropolitana e a migliorare la qualità dei servizi per cittadini e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rete di Open Fiber corre ai Giochi. Da Milano alle Alpi la fibra ultraveloce