La regina Mary in visita di Stato in Lettonia ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo abito rosso e la tiara di diamanti e rubini

In questi giorni re Frederik, 57 anni, e la regina Mary, 53, sono impegnati in una visita di Stato in Lettonia. Uno di quei viaggi che fanno bene alle pubbliche relazioni ma che, al contempo, permettono ai reali di sfoggiare gioielli e abiti in stile principesco nei vari eventi in agenda. Un’occasione che l’australiana non si è lasciata sfuggire, tanto da presentarsi, la sera di martedì 28 ottobre, con un outfit che farebbe invidia a qualunque regina. L’occasione? Il banchetto di Stato offerto dal presidente lettone, Edgars Rink?vi?s, per concludere la prima giornata di tour. Mary di Danimarca, regina in rosso. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La regina Mary, in visita di Stato in Lettonia, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo abito rosso e la tiara di diamanti e rubini

Argomenti simili trattati di recente

I 20 ANNI DELL’EREDE AL TRONO! Il principe Christian di Danimarca compie oggi 20 anni! Principe ereditario di Danimarca é il figlio primogenito di re Federico X e dell regina Mary. Ecco le nuove foto pubblicate dalla casa reale danese in occasione del co Vai su Facebook

La moglie di re Frederik è stata la protagonista indiscussa al ricevimento offerto dal presidente lettone al Castello di Riga - La regina Mary, in visita di Stato in Lettonia, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo abito rosso e la tiara di diamanti e rubini ... Riporta amica.it

Mary di Danimarca regina di eleganza alla cena di gala: l’antica corona di famiglia nasconde un segreto - Re Federico X e la regina Mary hanno organizzato un banchetto di gala a Copenaghen, in occasione di un'importante visita di Stato, la prima per la neoeletta presidente islandese. Come scrive fanpage.it

La Regina Mary di Danimarca e quei gioielli che non venivano indossati da 140 anni: la tiara d'oro e il bracciale con le pietre del Vesuvio (dal significato speciale) - E stavolta Mary di Danimarca, 53 anni, ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Segnala ilmessaggero.it