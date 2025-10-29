La regina Camilla ha inaugurato l' installazione di 31mila papaveri sul fianco di una cattedrale in omaggio al Remembrance Day dell' 11 novembre

P oco lontano da Ray Mill, la residenza privata della regina Camilla nella contea del Wiltshire, una cascata di papaveri rossi scende da ieri su un fianco della cattedrale di San Bartolomeo, nel paesino di Corsham. Un’installazione inaugurata in occasione del Remembrance Day, la giornata dei Caduti che in Gran Bretagna si celebra l’11 novembre, data che segnò la fine della Prima guerra mondiale. E anche la sovrana è rimasta sorpresa dal modo in cui è stata realizzata l’opera: ognuno dei 31mila papaveri utilizzati è stato fatto a maglia o all’uncinetto dalle volontarie del Women’s Institute, l’organizzazione di cui era una forte sostenitrice anche Elisabetta II. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La regina Camilla ha inaugurato l'installazione di 31mila papaveri sul fianco di una cattedrale, in omaggio al "Remembrance Day" dell'11 novembre

