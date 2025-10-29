La rassegna Jazz & Wine al Real Sito di Carditello dedicata a James Senese

Il CdA della Fondazione Real Sito di Carditello, riunitosi nella mattinata di oggi (29 ottobre), ha deliberato l’intitolazione della rassegna “Jazz & Wine” al sassofonista James Senese, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, considerato il padre del Neapolitan Sound e collaboratore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

