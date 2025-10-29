La punizione ' divina' di Maradona contro la Juventus diventa un murales
l 3 novembre 1985, al vecchio stadio San Paolo di Napoli, Diego Maradona segnò uno dei gol più incredibili della storia del calcio. Una punizione impossibile che, sfidando tutte le leggi della fisica, si insaccò nell’angolo in alto a sinistra della porta difesa da StefanoTacconi e regalò ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cesare Cremonini sbotta su Instagram: “Rapina al Louvre: sequel al Franchi”. Ammesso e non concesso che sia come dici tu, questa è solo una piccola punizione divina per averci ammorbato con quelle lagne inascoltabili che tu chiami canzoni #CesareCr Vai su Facebook
La 'Maledetta' compie 20 anni: così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo - X Vai su X
Un murales per la punizione del secolo di Maradona - La punizione del secolo, calciata da Diego Armando Maradona contro la Juventus, compie 40 anni. Segnala napolivillage.com
La 'Maledetta' compie 20 anni: così è nata la punizione divina di Andrea Pirlo - Vent’anni fa, segnando con un piazzato dalla traiettoria impossibile, il numero 21 rossonero entrò nel gotha degli specialisti insieme ai più grandi, da Pelé a Messi, da Platini a Baggio e CR7 ... Secondo msn.com
15 ottobre 1995, Maradona ritorna al gol in Argentina. Con una punizione all'incrocio - Perché da una parte c'è di fronte l'Argentinos Juniors, dall'altra il ... Lo riporta tuttomercatoweb.com