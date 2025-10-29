La punizione ' divina' di Maradona contro la Juventus diventa un murales

Casertanews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l 3 novembre 1985, al vecchio stadio San Paolo di Napoli, Diego Maradona segnò uno dei gol più incredibili della storia del calcio. Una punizione impossibile che, sfidando tutte le leggi della fisica, si insaccò nell’angolo in alto a sinistra della porta difesa da StefanoTacconi e regalò ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

