La Puglia verso le regionali | le politiche anti-Xylella sono davvero la soluzione?

Mentre in Puglia andava in scena il solito valzer politico — tra veti incrociati e candidature di Nichi Vendola, Michele Emiliano e Antonio De Caro — la regione bruciava. Dall'inizio di giugno a metà agosto sono andati in cenere quasi 10.000 ettari di vegetazione, un'area grande quanto un piccolo comune. Il Gargano e la provincia di Foggia restano l'epicentro del disastro, con oltre 4.800 ettari devastati, seguiti da Taranto, Lecce, la BAT e Bari, dove uliveti abbandonati e zone costiere sono state cancellate dal fuoco. Secondo il rapporto "Italia in fumo" di Legambiente, la Puglia è terza in Italia per superficie bruciata, dopo Sicilia e Calabria, ma con un dato ancora più inquietante: pochi incendi, danni enormi.

