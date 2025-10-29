La promessa di Claire Throssell ai suoi figli uccisi nell’incendio appiccato dal padre violento | Nessun altro bambino morirà più come voi

Nonostante le denunce e gli avvertimenti della mamma, un giudice aveva stabilito che il padre potesse vedere i figli senza supervisione. Da allora, lei lotta per cambiare la legge. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La promessa di Claire Throssell ai suoi figli, uccisi nell’incendio appiccato dal padre violento: «Nessun altro bambino morirà più come voi»

