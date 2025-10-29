Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la giovane non intende tornare in Svizzera e comincia a indagare sui segreti tra sua madre e Cruz. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia prepara la sua vendetta contro Cruz, Angela vuole scoprire la verità sul passato delle due donne. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Negli ultimi giorni, il nome di Ana, la moglie di Don Ricard, è tornato a farsi sentire nella tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La Promessa anticipazioni 30 ottobre: Angela scopre il doppio gioco di Leocadia e si ribella