La Promessa anticipazioni 30 ottobre | Angela scopre il doppio gioco di Leocadia e si ribella

Movieplayer.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la giovane non intende tornare in Svizzera e comincia a indagare sui segreti tra sua madre e Cruz. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia prepara la sua vendetta contro Cruz, Angela vuole scoprire la verità sul passato delle due donne. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Negli ultimi giorni, il nome di Ana, la moglie di Don Ricard, è tornato a farsi sentire nella tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 30 ottobre angela scopre il doppio gioco di leocadia e si ribella

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 30 ottobre: Angela scopre il doppio gioco di Leocadia e si ribella

Scopri altri approfondimenti

promessa anticipazioni 30 ottobreLa Promessa anticipazioni 30 ottobre: Angela scopre il doppio gioco di Leocadia e si ribella - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la giovane non intende tornare in Svizzera e comincia a indagare sui segreti tra sua madre e Cruz. Da movieplayer.it

promessa anticipazioni 30 ottobreLa Promessa Anticipazioni 30 ottobre 2025: Angela ha dei terribili sospetti, Leocadia e Cruz devono stare attente! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 30 ottobre 2025? Scrive msn.com

promessa anticipazioni 30 ottobreLa Promessa, anticipazioni giovedì 30 ottobre 2025: Le insistenze di Angela - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 30 Ottobre