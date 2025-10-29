La prima azienda al mondo che vale più di 5.000 miliardi di dollari | il colpo di Nvidia

Da qualche ora Jensen Huang, classe 1963, è il Ceo della prima società nella storia economica recente a raggiungere una capitalizzazione di mercato da 5.000 miliardi di dollari. Nvidia è nata nel 1993 e per anni si è occupata di processori grafici. Alla fine la tecnologia alla base di quei componenti si è rivelata fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cure palliative nel Metaverso: la Stanza Serena arriva anche a casa L’Aou di Cagliari è la prima azienda sanitaria in Italia a dare questo servizio nella realtà virtuale Vai su Facebook

Nvidia non ha rivali: è la prima azienda al mondo a superare i 5 mila miliardi di valore - Il nuovo record arriva dopo che il Ceo, Jensen Huang, ha confermato gli ordini di chip dedicati all'IA per 500 miliardi di dollari ... Secondo affaritaliani.it

Nvidia, prima azienda al mondo a superare i 5.000 miliardi di capitalizzazione. Volano anche Microsoft e Apple - Il colosso americano dei chip è cresciuto di oltre il 50% da inizio anno. Da msn.com

Nvidia vale 4 trilioni di dollari: è la prima azienda al mondo/ Cresce anche ARM: “70mila chip venduti” - Nvidia è la prima azienda al mondo a raggiungere una capitalizzazione di 4 trilioni di dollari: crescere, grazie a IA e data center, anche ARM Nella giornata di oggi il colosso tecnologico Nvidia ha ... Da ilsussidiario.net