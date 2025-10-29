La prima azienda al mondo che vale più di 5.000 miliardi di dollari | il colpo di Nvidia

Da qualche ora Jensen Huang, classe 1963, è il Ceo della prima società nella storia economica recente a raggiungere una capitalizzazione di mercato da 5.000 miliardi di dollari. Nvidia è nata nel 1993 e per anni si è occupata di processori grafici. Alla fine la tecnologia alla base di quei componenti si è rivelata fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

