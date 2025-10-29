La presentazione del libro I Buoni non Esistono di Gianfrancesco Turano

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre dalle ore 18 al Circolo Artistico di Arezzo si svolgerà la presentazione del libro “I Buoni non Esistono” di Gianfrancesco Turano, edizioni SEM. Modererà Sara Lucaroni e al termine della serata sarà offerto a tutti i partecipanti un ricco apericena nelle stanze del Circolo. Ingresso Libero. Gianfrancesco Turano (Reggio Calabria, 1962) è inviato speciale dell’Espresso dove lavora dal 2009 come giornalista d’inchiesta. Laureato in letteratura greca a Milano, traduttore e drammaturgo vincitore del premio Ater (1989), ha pubblicato numerosi romanzi. Il libro: Dopo una carriera in polizia interrotta contro la sua volontà, Mariano Greco si è reinventato investigatore privato nella Milano sempre più proiettata nel futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la presentazione del libro i buoni non esistono di gianfrancesco turano

© Lanazione.it - La presentazione del libro “I Buoni non Esistono” di Gianfrancesco Turano

News recenti che potrebbero piacerti

presentazione libro buoni esistonoLa presentazione del libro “I Buoni non Esistono” di Gianfrancesco Turano - Arezzo, 29 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre dalle ore 18 al Circolo Artistico di Arezzo si svolgerà la presentazione del libro “I Buoni non Esistono” di Gianfrancesco Turano, edizioni SEM. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Buoni Esistono