Arezzo, 29 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre dalle ore 18 al Circolo Artistico di Arezzo si svolgerà la presentazione del libro "I Buoni non Esistono" di Gianfrancesco Turano, edizioni SEM. Modererà Sara Lucaroni e al termine della serata sarà offerto a tutti i partecipanti un ricco apericena nelle stanze del Circolo. Ingresso Libero. Gianfrancesco Turano (Reggio Calabria, 1962) è inviato speciale dell'Espresso dove lavora dal 2009 come giornalista d'inchiesta. Laureato in letteratura greca a Milano, traduttore e drammaturgo vincitore del premio Ater (1989), ha pubblicato numerosi romanzi. Il libro: Dopo una carriera in polizia interrotta contro la sua volontà, Mariano Greco si è reinventato investigatore privato nella Milano sempre più proiettata nel futuro.

