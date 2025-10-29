La presa di Al-Fashir e le uccisioni di massa | cosa sta accadendo in Sudan? L’Onu denuncia | 130mila minori a rischio esecuzioni su base etnica
Dopo oltre due anni di una brutale guerra civile, il Sudan è entrato in una nuova e drammatica fase. Le Forze di Supporto Rapido (Rsf), nate dalle milizie arabe Janjaweed e guidate dal generale Mohammed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, hanno conquistato Al-Fashir, città della regione del Darfur assediata da oltre un anno e mezzo e ultima roccaforte dell’esercito sudanese (Saf). In un discorso trasmesso in televisione, il generale Abdel Fattah al-Burhan, comandante dell’esercito sudanese ed ex capo del governo di transizione, ha ammesso la perdita della città, affermando di aver autorizzato il ritiro delle truppe di fronte a quella che ha definito «una campagna di distruzione sistematica con massacri contro la popolazione civile». 🔗 Leggi su Open.online
