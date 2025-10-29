la posizione del tecnico pioli credito quasi finito e il tecnico si gioca il jolly

Il ritorno bis a San Siro nel giro di dieci giorni per Stefano Pioli non ha nemmeno il gusto dolce dei tempi che furono. Se su sponda rossonera i ricordi sono zucchero, su quella nerazzurra non si può dire altrettanto. Una stagione alla guida dell’ Inter, nemmeno intera. Dal novembre 2016 al maggio del 2017. L’esonero tagliò definitivamente i ponti. Stasera tornerà da avversario. Uno come tanti, in cerca di fortuna per rinverdire il presente. Perché questo conta. Oggi di quel che è stato interessa niente. La Fiorentina ha un bisogno tremendo di fare punti. Non solo per cercare la prima vittoria in campionato, ma a questo punto anche per muovere la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

