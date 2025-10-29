La posizione del tecnico Pioli credito quasi finito E il tecnico si gioca il jolly

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno bis a San Siro nel giro di dieci giorni per Stefano Pioli non ha nemmeno il gusto dolce dei tempi che furono. Se su sponda rossonera i ricordi sono zucchero, su quella nerazzurra non si può dire altrettanto. Una stagione alla guida dell’ Inter, nemmeno intera. Dal novembre 2016 al maggio del 2017. L’esonero tagliò definitivamente i ponti. Stasera tornerà da avversario. Uno come tanti, in cerca di fortuna per rinverdire il presente. Perché questo conta. Oggi di quel che è stato interessa niente. La Fiorentina ha un bisogno tremendo di fare punti. Non solo per cercare la prima vittoria in campionato, ma a questo punto anche per muovere la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la posizione del tecnico pioli credito quasi finito e il tecnico si gioca il jolly

© Sport.quotidiano.net - La posizione del tecnico. Pioli, credito quasi finito. E il tecnico si gioca il jolly

Argomenti simili trattati di recente

posizione tecnico pioli creditoLa posizione del tecnico. Pioli, credito quasi finito. E il tecnico si gioca il jolly - Milano nel destino: l’esperienza finita con l’esonero all’Inter e lo scudetto col Milan. Lo riporta sport.quotidiano.net

posizione tecnico pioli creditoSerie A: dopo Tudor Pioli è il tecnico più a rischio - Oggi seduta al Viola Park per i gigliati, il cui futuro rimane pieno di incertezza, con una strada più che mai in salita, ancora in campo senza una coerenza tecnica. Come scrive nove.firenze.it

posizione tecnico pioli creditoNazione: “Pioli verso l’esonero? Ecco cosa risulta su un suo possibile addio” - Ecco il punto su un suo possibile esonero, con la posizione dell'allenatore della Fiorentina che sembra ogni giorno più in bilico: ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Posizione Tecnico Pioli Credito