La pompa del cemento tocca i fili elettrici | operaio muore folgorato
Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 67enne, di origine albanese ma residente a Lecce, è morto nella giornata di oggi 29 ottobre mentre lavorava all'interno di un cantiere. La dinamica dell'incidenteLa tragedia, secondo quanto riporta LeccePrima, si è verificata alle 10.30 in via Vecchia. 🔗 Leggi su Today.it
