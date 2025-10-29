La Polizia di Stato salva un cane abbandonato in Autostrada

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Erano circa le 15:45 del 21 ottobre  quando una pattuglia della Polizia Stradale, di passaggio  nell’area di sosta Badia al Pino Est nel comune di Arezzo, riceveva una segnalazione da parte di alcuni utenti fermi all’Area di Servizio. I viaggiatori avevano notato, il giorno precedente, un cane di grossa taglia, dal pelo bianco, aggirarsi nella zona. Nonostante gli sforzi di alcuni passanti, nessuno era riuscito ad avvicinarsi all’animale, che sembrava diffidente e spaventato. Gli agenti non perdevano tempo e, dopo aver avviato una rapida perlustrazione dell’area, individuavano finalmente il cane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la polizia di stato salva un cane abbandonato in autostrada

© Lanazione.it - La Polizia di Stato salva un cane abbandonato in Autostrada

News recenti che potrebbero piacerti

Sassari, polizia salva cane maltrattato e denutrito: denunciato il proprietario - La polizia di Stato salva a Sassari un cane meticcio, denutrito e costretto a vivere nei propri escrementi. Riporta unionesarda.it

Cane si perde di notte sulla A/1: Jane salvata dalla Polizia di Stato - Jane, una cagnolona di grossa taglia, è stata salvata dalla Polizia di Stato di Arezzo mentre, impaurita e confusa, correva sull’Autostrada A/1 col rischio di venire travolta o provocare un incidente. Come scrive lanazione.it

polizia stato salva caneIncastrato sotto il treno, ma mai solo: così la polizia salva il cane Moose nella metro di New York - Un cucciolo di nome Moose è fuggito da un asilo per cani di Manhattan e, spaventato, si è rifugiato sotto un treno della linea 2 della metropolitana. Segnala lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Stato Salva Cane