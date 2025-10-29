La Polizia di Stato salva un cane abbandonato in Autostrada

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Erano circa le 15:45 del 21 ottobre quando una pattuglia della Polizia Stradale, di passaggio nell'area di sosta Badia al Pino Est nel comune di Arezzo, riceveva una segnalazione da parte di alcuni utenti fermi all'Area di Servizio. I viaggiatori avevano notato, il giorno precedente, un cane di grossa taglia, dal pelo bianco, aggirarsi nella zona. Nonostante gli sforzi di alcuni passanti, nessuno era riuscito ad avvicinarsi all'animale, che sembrava diffidente e spaventato. Gli agenti non perdevano tempo e, dopo aver avviato una rapida perlustrazione dell'area, individuavano finalmente il cane.

