La Polisportiva piange Massimo Dell' Oro aveva solo 53 anni
Dolore per la morte di Massimo Dell'Oro, colonna della Polisportiva Valmadrera: aveva solo 53 anni. Molte le attestazioni di cordoglio espresse in queste ore di dolore ai famigliari di Dell'Oro, tra cui quelli dell'associazione nella quale era stato a lungo impegnato."La Polisportiva Valmadrera.
La grande famiglia della Polisportiva Valmadrera piange Massimo Dell'Oro - 53 anni, padre di due figli, è morto a causa di una grave malattia Portiere dalle giovanili fino alla prima squadra, oggi dava una mano come allenatore e dirigente VALMADRERA – La Polisportiva Valmadr ...