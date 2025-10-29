La piscina fantasma del Parco | restyling bloccato dalla burocrazia
Monza – Torna al centro del dibattito un tema caro ai monzesi: la piscina del Parco. A riaccendere i riflettori è stato il consigliere comunale del Pd, Pietro Zonca, che in aula ha rilanciato la questione chiedendo alla giunta aggiornamenti su un progetto che i cittadini attendono da anni. “Visti gli ingenti investimenti destinati all’ ammodernamento dell’Autodromo – domanda –, non si può pensare di destinare una parte delle risorse anche alla piscina?”. La proposta arriva mentre è in fase di approvazione il secondo lotto di lavori al circuito, dal valore di 41 milioni di euro. Zonca invita a sfruttare il momento per restituire ai brianzoli quello che per decenni è stato il loro piccolo mare, un luogo di socialità e svago immerso nel verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
DOLCETTO O... TUFFETTO? Amici nuotatori e amanti del relax acquatico! Anche se fuori si aggirano streghe e fantasmi, nella nostra piscina l'atmosfera è... REGOLARE per gran parte della settimana! ATTENZIONE ALL'UNICA DATA "FANTASMA": L Vai su Facebook
La piscina “fantasma” del Parco: restyling bloccato dalla burocrazia - Le risorse per la ristrutturazione ci sono già grazie ai fondi stanziati da Regione Lombardia e Consorzio. Segnala ilgiorno.it
Area della piscina al restyling. Progetto approvato e bando - "Un’operazione da circa due milioni di euro che ci permetterà di riqualificare e valorizzare ulteriormente l’area della piscina. Si legge su lanazione.it
Parco Trotter, nell’ex piscina si gioca a calcio - A settembre la fine del restyling: lavori per campi di football, basket e volley. ilgiorno.it scrive