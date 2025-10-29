La Pisa del futuro | A misura di cittadino Spazi verdi e sociali

"La trasformazione delle città si basa sullo studio dei bisogni delle persone. Interveniamo su piazze, strade, parchi, quartieri, per capire come anche una piccola azione possa incidere sul benessere dei cittadini". Questa è la filosofia con cui Massimo Del Seppia, architetto pisano e curatore della Biennale di Architettura che si sta svolgendo a Pisa dal 10 ottobre al 16 novembre, si approccia alla città per immaginare l’ urbanizzazione del futuro. Un metodo che richiama quello adottato a Barcellona dallo studio Mbm Arquitectes, che tra anni Ottanta e Duemila ha guidato la rinascita urbana della capitale catalana, oggi modello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

