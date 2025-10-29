La piccola è nata venerdì scorso e si chiama Alma Grace

L ’attore Chris Evans, icona di Captain America, è diventato padre per la prima volta. La moglie Alba Baptista ha dato alla luce una bambina venerdì in Massachusetts, come rivelato in esclusiva dal sito di gossip internazionale TMZ. La piccola si chiama Alma Grace Baptista Evans e porta i cognomi di entrambi i genitori. Chris Evans, l’uomo più sexy del 2022: «Mia madre sarà contentissima» X Leggi anche › Dopo il supereroe Chris Evans, il brizzolato Patrick Dempsey: è l'”Uomo più sexy del mondo” secondo People Chris Evans e Alba Baptista, la storia d’amore. Chris, 44 anni, e Alba, 28, si sono sposati il 9 settembre 2023 in una cerimonia intima a Cape Cod. 🔗 Leggi su Iodonna.it

