La Passeggiata cambia | Vanno incentivate le attività locali e servono parcheggi

La nota dolente della Passeggiata resta soprattutto una: la scomparsa di attività storiche e l’incedere delle catene. "Viareggio perde pezzi – lamenta il presidente Confcommercio Piero Bertolani – e sarebbe opportuno trovare strategie per incentivare i locali a tornare a investire. Tra l’altro anche i negozi retail, così come Amazon, stanno soffrendo per la capacità di acquisto degli italiani che si è notevolmente contratta. La trasformazione che negli anni ha avuto il lungomare è sotto gli occhi di tutti, con l’ingresso di realtà da fuori che portano conseguenze negative sul fronte dell’indotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

